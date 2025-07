Stari grad Budva bilježi pad prometa

Budva, (MINA-BUSINESS) Budvi se ne smiješi uspješna sezona, ako je suditi po padu prometa koji uveliko bilježe ugostitelji, dok izdavaoci privatnog smještaja u najstarijem dijelu grada imaju u špicu ljeta praznih kreveta.

Predsjednik Udruženja ugostitelja Budve, vlasnik starogradskog restorana Sambra, Aleksandar Jovanović, rekao je Vijestima da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu 20 odsto.

“Pored nekih objektivnih i dugogodišnjih problema, proglašenje Starog grada za tihu zonu je značajno uticalo na posjetu i pad prometa. Govorim o restoranima, dok u ugostiteljskim lokalima je pad prometa znatno veći. Nažalost, veliki broj fast food objekata i vašarska ponuda značajno utiču na pad prometa i kvalitet turističke ponude u Starom gradu”, saopštio je Jovanović.

Jedan od vlasnika ugostiteljskog objekta u kontakt zoni Starog grada potvrdio je da taj lokal koji zavisi od emitovanja muzike bilježi pad prometa za skoro 40 odsto, jer gostiju nema niti se zadržavaju.

Prema riječima vlasnika popularnog starogradskog lokala Mozzart, Luke Vučkovića, predsezona je bila rekordna.

“Međutim, kako smo se približavali julu tako su parametri polako počeli da se približavaju prošlogodišnjim. Sada je teško predvidjeti u kom pravcu ćemo ići u narednom periodu. Pored brojnih problema koje, inače, kao destinacija imamo, ove godine je tu još i gradnja bulevara Tivat - Jaz koji jeste problem, ali ne toliki koliki se predstavlja. Imamo proteste u Srbiji, rat na Bliskom istoku i Ukrajini, a sve su to destinacije s kojih nam, inače, dolaze brojni posjetioci”, naveo je Vučković.

Ono što ohrabruje, kako je kazao, je to da i dalje postoji velika želja kod turista za Crnom Gorom kao destinacijom, a posebno za Budvom.

“Na nama je samo da napravimo sadržaje kako bi se ta želja realizovala, a mi kao destinacija prihodovali. Jako važna stvar je da nas država pokuša razumijeti u vezi s radnom snagom. Jako teško se dolazi do radnika, postoji brojna papirologija koja treba da se ispoštuje, posebno za strance, a takođe i rokovi. I niko ne garantuje da će taj radnik ostati u firmi“, rekao je Vučković.

On je podsjetio da je u odnosu na prošlu godinu i PDV na hranu povećan, pa samim tim mislim da su i određene cijene skočile. Tako da smatram da su sve to u manjem ili većem dijelu teme o kojima mora da se sjedne i razgovara nakon sezone.

„Gledano sa stanovišta ugostiteljstva, tu moramo obavezno čuti hotelijere, takođe kolege koji su na plažama i sve druge koji čine ponudu Crne Gore i Budve”, kazao je Vučković.

Što se tiče popunjenosti privatnog smještaja u Starom gradu, izdavalac Petar Antonioli rekao je da gostiju skoro i da nema.

“Da se cijene ne obaraju toliko nisko, ne bi ni bilo gostiju u Starom gradu. Sve je to zato što su nam raskopani putevi Tivat - Budva, otežan pristup za ljude koji žive u Starom gradu, pa samim tim i goste. Sve vrijeme isti problem se ne rješava, a to je galama od ponoći do tri, četiri sata ujutro. Tu galamu pravi 20-ak istih ljudi sa dva-tri mjesta i to je svima poznato. Zakon se striktno primjenjuje za žitelje Starog grada, dok ostali privrednici u Starom gradu mogu da rade šta žele, kad žele i kako oni žele”, saopštio je Antonioli.

On je dodao da su od svjetski poznate destinacije postali “kliše” destinacija.

“Nemamo autentičnost, što znači da smo izgubili identitet. Jedino što je ostalo su zidine i Stari grad koje su pod žestokim napadom divlje gradnje, a prepušteni pohlepi pojedinaca od strane svih institucija. Tako da nam gosti dolaze na noć ili dvije, pa idu negdje da se odmore i uživaju. Sobe s pogledom sada nemaju privatnost, a za noćenje u Starom gradu su potrebne dodatne zvučne izolacije. Što se tiče hvalospjeva nadležnih, na to smo navikli iako svi znamo da već duži period idemo ka lošijem kvalitetu ponude. Samim tim ne možemo očekivati bolje goste. Ko želi da se izoluje u Starom gradu, kada svakodnevno mora da pazi da ga ne udari neki motor ili trotinet, da ne može da otvori prozor od sobe zbog zadaha pregorjelog ulja od krompira i na kraju da ga svaku noć budi par ljudi u dva ujutru urlajući sporednim uličicama? Ovaj grad porezom hrani više od pola Crne Gore i ne zaslužuje ovako crn tretman”, zaključio je Antonioli.

