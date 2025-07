I u srijedu višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu, 23. jula bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulice Pavla Mijovića, Petra Šobajića, Lješkopoljska i Dr Anta Gvozdenovića; naselje iza marketa Venkor-Gornja Gorica, IRD Šume; Ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube, naselje oko škole u Zagoriču

Zeta

-u terminu od 08:00 do 08:30 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, Balabani, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, Trešnjica, Gostilj, Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje, Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, Gošići, Odžino Polje i centar Golubovaca

-u terminu od 14:30 do 15:00 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, Balabani, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, Trešnjica, Gostilj, Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje, Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, Gošići, Odžino Polje i centar Golubovaca

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice i Kurilo (kratkotrajna isključenja), željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 06:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od: 07:00 do 15:00: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja), Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Herceg Novi

-u terminu od 08:00 do 11:00 sati: Topla1,2,3, Podi, Modra Ploča- Čela, Tatar Bašta, Novosadsko, Milašinovića Most, Stanišića Dubrava, Dom zdravlja

Tivat

-u terminu od 08:00 do 10:00 sati: Kava

-u terminu od 7:00 do 12:00 sati: Radovići (Nikovići 1,2)

Bar

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: korisnici područja Tuđemila, Ribnjaka i Sutormana i dio korisnika na području Donjeg Kraja u Limljanima.

Berane

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: sela Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka,Trepča, Šekular, R.Marsenića, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča, Kaludra, Rovca

-u terminu od 8:00 do 14:00: područje od Luškog groblja do Pilane Anđić, naselje od Nišavića Pekare do Zelene pijace

Andrijevica

-u terminu od: 09:00 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Božiće

-u terminu od: 8:00 do 16:00 sati: naselja oko škole i magistralnog puta

Rožaje:

-u terminu od 09:00 do 14:30 sati: Njeguš, Zaseok Malo Polje

Plav

-u terminu od 07:30 do 17:30 sati: sela Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Mašnica

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: TC “Imperijal”, Imako

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Zaton-Klinac, Srđevac, Njegnjevo, Sutivan, Muslići, Ivanje, Babića brijeg, Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Boljanina, Zminac, repetitor 'Kurilo', Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Grančarevo, Ujniče, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Đekići, Moračka Bistrica

Mojkovac

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac, Matovine, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Rudnica, Gojakovići, Pržišta, Feratovo polje, Juškovića potok

Pljevlja

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Mrzovići

-u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma - Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex - Vujanović, staklorezačka radnja - Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže - moguća isključenja u navedenom periodu.

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Bare

Plužine

-u terminu od: 08:00 do 15:00 sati: Miljkovac

-u terminu od: 08:00 do 17:00 sati: Miloševići

-u terminu od 08:30 do 17:00 sati: " Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Dio Žirovnice, dio Rubeža, Kazanci

-u terminu od 07:30 do 15:00 sati: Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.