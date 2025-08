U srijedu isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 06. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Donjih Kokota,Dio Brskuta,Cerovice,dio Goljemada.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, , Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja),Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo,dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 09 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, , Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci (kratkotrajna isključenja),Žabljak Crnojevića.

Nikšić

– u terminu od 09 do 17 sati:Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do.

-u terminu od 08 do 15 sati: Kazanci.

-u terminu od 09 do 13 sati: Carine, Liverovići, Gluščje Selo, Konak.

-u terminu od 08 do 17 sati: Balosave, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut,Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje

(Bijela Vrata),Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje, (Pećinovac),Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja”,Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do,Spila, “Zagora (Savino Brdo)”,Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo ,Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo ,Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišče,Zakamen

-u terminu od 12 do 16 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati , Kneževići, Žeično, Babići, Šarići, Barni Do, Paklice, Tara-Grab, Brijeg, Šćepan Polje, Carina-Šćepan Polje.

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati:dio potrošača u Barskom polju, radio predajnik na Volujici i Dizel Depo luke Bar,NNM Izvod prema Perazićima, lakovićima i Pejanovićima.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra,Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-Klinac,Njegnjevo,Sutivan,Muslići,Ivanje,Babića brijeg,Prijelozi 2,Dobrakovo,Grab – Dauti,Rakonje – Crnionica,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Grančarevo, Ujniče,Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Korita, Osmanbegovo selo, Ličine, Sipanje, Stubo, Vrh, Negobratina, Sušica, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Moravac, Lazovići,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Mujića Rečine,Ocka gora,Sunga – Đekići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari,Gojakovići,Gornji Lepenac,Pržišta.

-u terminu od 08 do 13 sati: Bistrica.

-u terminu od 10 do 19 sati: Juškovića potok.

Plav

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Mrzovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Biševo Dio zaseoka Ređžovići prema zaseoku Crnokrpe.

Šavnik

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Gornja Bukovica, Fabrika vode u Gusarevcima, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.